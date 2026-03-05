Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaz către Europa. Vladimir Putin: „Analizăm reorientarea către alte piețe”

Tensiunile din sectorul energetic european ar putea cunoaște o nouă escaladare, după ce președintele rus Vladimir Putin a sugerat că Moscova ia în calcul suspendarea imediată a exporturilor de gaze către Europa și redirecționarea acestora către alte piețe considerate mai avantajoase.

Declarațiile liderului de la Kremlin vin într-un moment sensibil, în care Comisia Europeană pregătește o propunere legislativă privind interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia.

„Se deschid alte piețe”

Într-un dialog cu jurnalistul televiziunii de stat ruse, Putin a afirmat că Rusia analizează oportunitatea de a-și reorienta exporturile energetice.

„Acum se deschid alte piețe. Și poate că ar fi mai profitabil pentru noi să încetăm furnizarea către piața europeană chiar acum. Să ne orientăm către piețele care se deschid și să ne stabilim acolo”, a declarat liderul rus.

Totuși, acesta a precizat că nu este vorba despre o decizie deja luată, ci despre o ipoteză analizată la nivel guvernamental. „Este ceea ce se cheamă gândit cu voce tare. Cu siguranță voi ordona guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre”, a adăugat Putin.

Mesaj pentru „partenerii de încredere”

Președintele rus a reiterat că Rusia a fost, în opinia sa, un furnizor de energie de încredere și a transmis că va continua colaborarea cu statele considerate „parteneri serioși”, menționând explicit țări precum Slovacia și Ungaria.

Declarațiile sale apar pe fondul dezbaterilor tot mai intense din Uniunea Europeană privind reducerea dependenței de resursele energetice rusești, în contextul tensiunilor geopolitice prelungite.

Serbia își caută alternative

În paralel, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că Belgradul își diversifică sursele de aprovizionare cu gaze naturale. Potrivit acestuia, Serbia poartă deja discuții pentru achiziții prin mecanismul comun de cumpărare al Uniunii Europene.

Stat candidat la aderarea la UE, Serbia rămâne unul dintre puținii cumpărători europeni majori ai gazului rusesc, peste 80% din necesarul său provenind în prezent din Federația Rusă.

Impact posibil asupra pieței energetice

O eventuală oprire a livrărilor către Europa ar putea genera noi turbulențe pe piețele energetice, cu efecte asupra prețurilor și securității aprovizionării, în special în statele care încă depind semnificativ de gazul rusesc.

În acest context, declarațiile de la Kremlin adaugă presiune suplimentară asupra relațiilor energetice dintre Rusia și Uniunea Europeană, într-un moment în care ambele părți caută alternative strategice pe termen mediu și lung.

