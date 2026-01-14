500 milioane de lei, investiți în unitatea militară din Băcioi. Când va fi inaugurată

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că aproximativ jumătate din lucrările de construcție a noii tabere militare de la Băcioi sunt deja executate, iar investițiile din bugetul de stat au depășit 500 de milioane de lei. Potrivit acestuia, unitatea ar urma să devină operațională către sfârșitul anului 2027.

Nosatîi a menționat că lucrările au început în 2024, iar în prezent sunt în desfășurare 61 de obiective. El a explicat că o parte dintre acestea nu sunt vizibile la prima vedere, deoarece vizează infrastructura de bază, inclusiv rețelele de apă și canalizare, conexiunile electrice, căile de acces, sistemele de control și iluminatul.

Ministrul a subliniat că proiectul este unul complex și are drept scop crearea unor condiții moderne pentru viața și activitatea militarilor, dar și pentru personalul civil.

Oficialul a precizat că finanțarea este asigurată din bugetul Republicii Moldova, iar până în prezent au fost investiți peste 500 de milioane de lei. Totodată, el a spus că lucrările se desfășoară în termen și corespund planului aprobat.

Anatolie Nosatîi a mai declarat că obiectivul autorităților este ca până la finele anului 2027 militarii din unele unități dislocate în prezent în municipiul Chișinău să fie transferați în noua tabără militară, menționând că ritmul de finalizare depinde și de modul în care antreprenorii își îndeplinesc obligațiile contractuale.

Noua tabără militară de la Băcioi va fi prima unitate construită în Republica Moldova după proclamarea independenței. Conform proiectului, aceasta va corespunde standardelor internaționale privind condițiile de cazare, instruire și securitate.

Proiectul prevede construirea unor cazărmi noi, a sediului Statului Major, a zonelor de depozitare și deservire tehnică, precum și edificarea unui complex locativ de aproximativ 500 de apartamente destinat personalului militar.

În această unitate urmează să fie dislocați militarii Brigăzii a II-a Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, care activează în prezent în sectorul Buiucani al Capitalei, într-o zonă tot mai urbanizată. Autoritățile susțin că multe dintre clădirile actuale sunt vechi de peste un secol și se află într-un grad avansat de uzură, fapt care generează costuri mari de întreținere și riscuri de securitate, inclusiv din cauza amplasării în apropierea zonelor rezidențiale.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a inspectat construcția noii unități militare din localitatea Băcioi, un proiect menit să îmbunătățească condițiile de cazare și instruire ale militarilor moldoveni.