Nivel scăzut al râurilor din Moldova: Cod Roșu pe Prut și Nistru

Avertizare hidrologică de ape mici a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 20–26 septembrie 2025.

Vizate sunt râul Prut (Ungheni – Brânza), râul Nistru (Dubăsari – Tudora) și majoritatea râurilor mici din țară, unde scurgerea apei rămâne sub mediile lunare multianuale.

Au fost instituite următoarele coduri:

  • Cod roșu – scurgere ≤15%
  •  Cod portocaliu – scurgere ≤30%
  • Cod galben – scurgere ≤50%

SHS îndeamnă populația și agenții economici să consume rațional resursele de apă.

