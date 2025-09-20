Social
Nivel scăzut al râurilor din Moldova: Cod Roșu pe Prut și Nistru
Avertizare hidrologică de ape mici a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 20–26 septembrie 2025.
Vizate sunt râul Prut (Ungheni – Brânza), râul Nistru (Dubăsari – Tudora) și majoritatea râurilor mici din țară, unde scurgerea apei rămâne sub mediile lunare multianuale.
Au fost instituite următoarele coduri:
- Cod roșu – scurgere ≤15%
- Cod portocaliu – scurgere ≤30%
- Cod galben – scurgere ≤50%
SHS îndeamnă populația și agenții economici să consume rațional resursele de apă.