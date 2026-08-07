Noi victime ale escrocilor: O femeie de 75 de ani a pierdut 990.000 de lei

Poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore cinci cazuri de escrocherii comise prin telefon și online, cu un prejudiciu total de 1.643.728 de lei. Potrivit oamenilor legii, toate infracțiunile au fost săvârșite anterior, însă victimele le-au raportat abia acum.

Poliția atrage atenția că sesizarea tardivă a acestor cazuri reduce considerabil șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor. În astfel de situații, tranzacțiile financiare nu mai pot fi blocate la timp, sumele sunt retrase rapid de escroci, iar documentarea persoanelor implicate devine mult mai dificilă.

Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. O femeie în vârstă de 75 de ani a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul că pe numele acesteia ar fi fost efectuat un transfer către o organizație criminală, escrocii au convins-o să transmită, prin intermediul unui curier, 990.000 de lei, reprezentând economiile sale.

Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor publice nu solicită niciodată prin telefon bani, date bancare sau coduri de securitate.

Oamenii legii recomandă cetățenilor să întrerupă imediat convorbirea în cazul unor astfel de apeluri, să nu transmită bani sau informații personale și să apeleze de urgență la 112. De asemenea, Poliția îndeamnă oamenii să informeze în special persoanele în vârstă despre aceste metode de înșelăciune, pentru a preveni noi victime.