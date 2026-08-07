O clădire veche de peste 130 de ani din Fălești va fi restaurată cu fonduri europene

O clădire cu o istorie de peste 130 de ani din orașul Fălești va fi restaurată cu fonduri europene și transformată într-un centru de promovare a turismului și a meșteșugurilor tradiționale. Este vorba despre fosta școală primară de fete și băieți, construită în anul 1890 și inclusă în Registrul monumentelor de arhitectură de importanță națională.

Potrivit muzeografei Svetlana Șoldan, de la Muzeul de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi”, edificiul a avut, de-a lungul timpului, mai multe destinații.

„Pentru prima dată, în această școală au învățat împreună fete și băieți, doar în primele patru clase. De-a lungul anilor, clădirea a găzduit școala de muzică, iar mai târziu o secție a Inspectoratului de Poliție. În prezent, aceasta este abandonată”, a declarat Svetlana Șoldan.

Pentru unii locuitori ai orașului, clădirea reprezintă și un loc încărcat de amintiri.

„Am mers la școală aici. Acum am 86 de ani și tot aici am făcut clasa întâi. Am început școala după război. Mă duceam desculț, aveam doar pantaloni”, a povestit Iulian, locuitor al orașului Fălești.

Restaurarea monumentului face parte din proiectul transfrontalier „CBC – Rute către rădăcini culturale”, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova, cu un buget total de aproximativ 1,5 milioane de euro.