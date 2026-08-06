PAS are doi deputați noi în Parlament: Mandatele lui Roman Roșca și Victor Mătrăgună, validate de Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a validat mandatele de deputat ale lui Roman Roșca și Victor Mătrăgună, candidați supleanți pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceștia vor prelua locurile rămase vacante în Parlament după demisiile deputaților Alexandr Trubca și Victoria Belous.

Validarea mandatelor a fost solicitată de Comisia Electorală Centrală. După examinarea sesizării, Curtea Constituțională a constatat că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege pentru confirmarea mandatelor celor doi candidați supleanți.

Roman Roșca este membru al Partidului Acțiune și Solidaritate din anul 2016. Acesta a exercitat anterior mandatul de deputat în perioada iulie 2022 – iulie 2025. Ulterior, în iulie 2025, a fost numit viceprim-ministru pentru reintegrare, funcție pe care a ocupat-o până la 1 noiembrie 2025, odată cu învestirea Guvernului Munteanu.

Victor Mătrăgună a condus, până în prezent, Oficiul teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acesta este jurist de profesie.

Pe data de 29 iulie, Victoria Belous, deputata care i-a numit „bolfoșei” pe unii colegi din Parlament, a renunțat la mandatul de parlamentar după ce a preluat funcția de ministru al Finanțelor în noul Guvern.

La 10 iulie, Alexandr Trubca a anunțat că își depune mandatul de deputat PAS. Anunțul deputatului PAS a venit după ce, pe 8 iulie, Alexandr Trubca ieșit public cu explicații înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre afacerile sale.