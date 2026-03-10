Noul Plan Urbanistic General al Chișinăului va fi elaborat de arhitecți din România și R. Moldova

După cinci tentative de licitație eșuate între anii 2021 și 2024, Primăria municipiului Chișinău anunță că procesul de reactualizare a Planului Urbanistic General (PUG) – document esențial pentru dezvoltarea durabilă a capitalei „pentru următoarele decenii” prin eficientizarea utilizării terenurilor și îmbunătățirea infrastructurii – este în plină desfășurare.

Noul PUG urmează să fie elaborat de o echipă numeroasă de arhitecți, urbaniști, experți, instituții publice și cadre didactice atât din Republica Moldova, cât și din România.

„Ultima procedură de licitație a avut loc în 2024. În urma acesteia, a fost încheiat contractul cu ofertantul câștigător – un consorțiu de la București, Universitatea de Arhitectură ‘Ion Mincu’ București, Chișinău Proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Urbanism și Arhitectură, în calitate de proiectanți, având ca obiectiv reactualizarea planului urbanistic general al municipiului Chișinău. (…) Este un proces complex, care presupune analize detaliate, studii de fundamentare, consultări publice și colectarea unei cantități foarte mari de date despre municipiul Chișinău. Actualul plan urbanistic general a fost aprobat ultima dată în 2007, cu termen de valabilitate până la sfârșitul anului 2025”, a declarat primarul capitalei, Ion Ceban, într-o conferință de presă susținută pe 10 martie.

Mihai Moțcanu-Dumitrescu, arhitect-șef al proiectului, urbanist și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și la Universitatea Tehnică a Moldovei, a declarat, la același eveniment, că strategia de dezvoltare spațială propusă se bazează pe patru inele de dezvoltare: centrul vechi, inelul cartierelor, inelul suburbiilor și patru piloni strategici – mobilitate, oraș verde și rezilient, planificare spațială integrată și policentrică, guvernanță și oraș inteligent.

„Integrarea observațiilor, propunerilor și recomandărilor în studiile de fundamentare va permite finalizarea strategiilor și trecerea la partea de instrumente operaționale și reglementări specifice. Colaborarea între instituții rămâne esențială pentru succesul implementării PUG-ului, mai ales în centrul istoric și în zonele protejate”, a punctat arhitectul.

Municipiul Chișinău, fiind un teritoriu complex, necesită o planificare care să țină cont de migrația forței de muncă, mobilitate și interacțiunea dintre nucleul central și suburbiile sale, a adăugat Moțcanu-Dumitrescu.

„Procesul unui PUG pare simplu la prima vedere: analiză a situației existente, identificarea problemelor, definirea obiectivelor și viziunii strategice, propuneri de dezvoltare și scenarii și închiderea proiectului. Însă fiecare etapă este, în sine, un proiect în adevăratul sens al cuvântului. (…) PUG-ul reglementează dezvoltarea spațială, dar are și o componentă economică și socială. Documentațiile corespunzătoare arată modul în care teritoriul va funcționa din punct de vedere economic și social”, a concluzionat Moțcanu-Dumitrescu.

Sursa: radiomoldova.md