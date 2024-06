‘Nu am mai pomenit așa ceva în viața mea! M-am ridicat din pat după trei zile’

Durerea la urinare, dificultățile în golirea completă a vezicii, scăderea bruscă în greutate și disfuncțiile erectile se numără printre semnele și simptomele cancerului de prostată. Aceste manifestări clinice apar însă atunci când afecțiunea este deja într-un stadiu avansat, iar tratamentul trebuie să fie mai invaziv. Din fericire, cancerul prostatic poate fi diagnosticat din timp, prin analize și investigații specifice, indicate de un medic urolog. Acestea sunt recomandate periodic, pentru screening, în special bărbaților de peste 50 de ani, care au un risc mai mare de a dezvolta acest tip de cancer. Sandu, în vârstă de 68 de ani, a beneficiat de un diagnostic precoce, în urma unor analize de rutină. Pentru că suferea de diabet, bărbatul era obișnuit să meargă regulat la medic, pentru consultații și investigații. După ce a efectuat un test PSA, care evaluează starea de sănătate a prostatei, pacientul a descoperit că valorile acestei analize erau crescute. Medicul i-a recomandat o biopsie de prostată, însă diagnosticul nu a putut fi stabilit cu certitudine. Astfel, Sandu a început să caute alți medici. În urma unei recomandări, s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urolog, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

La SANADOR, Sandu a efectuat investigații suplimentare, printre care un examen RMN de prostată și o puncție prostatică de fuziune. În urma acestor proceduri, Conf. Dr. Constantin Gîngu a stabilit diagnosticul de adenocarcinom și i-a recomandat pacientului o operație robotică la prostată. În cazul lui Sandu, afecțiunea a fost descoperită din timp, astfel încât Conf. Dr. Constantin Gingu a putut efectua un tratament minim invaziv, prin prostatectomie robotică. Pacientul s-a recuperat repede după operație și nu a avut probleme cu continența urinară sau cu funcția sexuală.

„Despre perioada în care am stat internat vreau să menționez că dacă aveam nevoie de ceva, sunam și cineva venea în 60 de secunde. Nu am mai pomenit așa ceva în viața mea, deși eu am mai fost operat și internat în altă parte. Îmi amintesc că îmi făcusem griji tocmai din cauza asta, însă la Spitalul Clinic SANADOR grijile mele au dispărut. Nu știu exact cât a durat operația, dar știu că m-am ridicat din pat după trei zile, iar după șapte-opt zile m-am externat”, își amintește Sandu. La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice au acces la investigații de ultimă generație pentru stabilirea diagnosticului și la tratament individualizat, cu rezultate funcționale deosebite. Intervențiile chirugicale pentru cancer de prostată sau pentru adenom de prostată sunt realizate clasic sau minim invaziv, în funcție de indicația stabilită. Echipa operatorie coordonată de Conf. Dr. Constantin Gîngu realizează intervențiile urologice avansate, minim invazive, cu ajutorul sistemului robotic de ultimă generație da Vinci Xi.

