Mai mulți medici de la Institutul Oncologic din Chișinău, Republica Moldova, au fost eliberați din funcții. Despre aceasta a anunțat ministrul sănătății, Ala Nemerenco, care amintește despre perchezițiile din cadrul instituției medicale din iulie 2023 în cadrul unui dosar de corupere pasivă și activă. Atunci mai mulți medici, unii cu funcție de conducere, erau bănuiți de pretinderea și acceptarea remunerațiilor ilicite de la pacienți pentru prestarea serviciilor medicale care trebuiau acordate gratuit, transmite IPN.

Ministrul a precizat că în urma perchezițiilor operate la domiciliile, birourile și automobilele bănuiților au fost ridicate mijloace bănești în lei și diferită valută și registre de evidență a persoanelor care au beneficiat de asistență medicală. Angajații au fost cercetați în stare de libertate. Acum investigația a luat sfârșit, materialele au fost remise în adresa instituției și în judecată. Institutul Oncologic a întrerupt contractele de muncă cu ei. „Îmi doresc să fie un semnal clar pentru tot sistemul medical: nu este permis să mai pună cineva mâna în buzunarul părinților, buneilor, fraților, vecinilor, prietenilor. În cazul când ei nu sunt părinții, buneii, frații, prietenii voștri, rețineți vă rog, că sunt totuși ai cuiva. Și viața nu are preț, ca noi, medicii, s-o apreciem cu un anumit cost. Nouă ne este lăsată o mult mai mare misiune – să o salvăm”, a declarat Ala Nemerenco. Acum un an, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins cu percheziții în birourile și domiciliile mai multor medici de la Institutul Oncologic. Erau vizați vicedirectorul Centrului Consultativ Diagnostic și trei șefi de secție, cercetați penal pentru pretinderea sistematică a remunerațiilor ilicite pentru prestarea serviciilor medicale gratuite.

