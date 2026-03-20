„Nu îmi asum acuzațiile.” Directorul demisionar al Spitalului din Hâncești dezminte că și-ar fi recunoscut vina în cazul Ludmilei Vartic

„Directorul Spitalului raional Hâncești, Petru Ciubotaru, care și-a depus demisia la 18 martie, pe fundalul scandalului cu decesul Ludmilei Vartic, susține că, decizia de a se retrage de la șefia instituției medicale „nu trebuie să fie interpretată ca o asumare a unor acuzații vehiculate în spațiul public”. Ciubotaru a reiterat că, „pacienta, după ce a beneficiat de asistență comercială la 5 noiembrie, categoric a refuzat raportarea cazului, iar la 17 noiembrie nu a existat nicio adresare a Ludmilei Vartic”.

„Decizia de a mă retrage nu trebuie interpretată ca o concluzie asupra faptelor sau ca o asumare a unor acuzații vehiculate în spațiul public, ci ca un gest de responsabilitate, prin care îmi doresc ca instituția să își poată continua activitatea fără a fi afectată de presiunea și atenția generate în jurul persoanei mele”, a menționat Petru Ciubotaru, într-o postare pe rețele.

Ex-directorul Spitalului raional Hâncești susține că Ludmila Vartic s-ar fi adresat să solicite ajutor medical doar în data de 5 noiembrie și că a „refuzat categoric” raportarea cazului.