VIDEO Gafă la Kremlin de 8 Martie. Mesajul lui Putin, postat greșit: „Am gâtul iritat”

Echipa de propagandă a lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, a fost protagonista unei gafe de proporții chiar de 8 Martie. Aceșia au publicat în social-media o variantă needitată a mesajului președintelui rus adresat către femeile din Rusia. Filmarea a fost ștearsă și înlocuită cu varianta editată, însă internauții au reușit să salveze momentul stânjenitor.

😂 Propagandists just brutally set Putin up!



They accidentally leaked the raw unedited 8 March video.



He finishes the first take… suddenly starts coughing hard, points at his throat and asks to do one more take…



They quickly cut it and dropped the clean version… but the… pic.twitter.com/AtWcdixRGl — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026

În filmare se observă cum Vladimir Putin termină de citit mesajul și tușește puternic. Acesta cere echipei sale să recitească mesajul pentru că ar avea gâtul iritat.

„Știți, lăsaţi-mă să mai spun încă o dată, pentru că… gâtul îmi este puțin iritat. Da, puțin iritat. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit mult astăzi”, a spus Vladimir Putin, potrivit The Moscow Times.

Vladimir Putin încearcă mai apoi să își dreagă vocea și își reia mesajul. În videoclipul editat, acesta laudă femeile din Rusia pentru capacitatea lor de a „cuceri prin frumusețe și farmec, arătând totodată hărnicie, determinare și reziliență”.

„Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai blând, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărui om pe viață”, a mai spus Vladimir Putin.