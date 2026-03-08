VIDEO emoționant! Ursula von der Leyen dă semnalul de 8 Martie: E importantă lupta pe termen lung!

Ursula von der Leyen a transmis, de Ziua Internațională a Femeii, un mesaj de apreciere pentru curajul și puterea femeilor din întreaga lume. Ursula von der Leyen spune că lupta pe termen lung e foarte importantă pentru libertatea femeilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică un mesaj de Ziua Internațională a Femeii pe pagina sa de X, adresat femeilor și fetelor din întreaga lume.

În postarea sa, Ursula von der Leyen a făcut referire la importanța luptei pe termen lung pentru drepturile și libertatea femeilor, la nivel internațional.

„De Ziua Internațională a Femeii, aduc un omagiu fetelor și femeilor de pretutindeni care continuă să lupte împotriva opresiunii cu o forță neobosită, cu un curaj de neînvins.”, a scris președinta.

Ea a punctat că acest curaj de a lupta pentru schimbare și egalitate nu aparține doar femeilor, ci trăiește în fiecare persoană: „Această forță și curaj trăiesc în noi toți.”

„Puterea este în noi.”, a transmis președinta Comisiei Europene.

On International Women’s Day, I pay tribute to girls and women everywhere who continue to fight oppression with relentless strength, with unbreakable courage.



This strength and courage live within all of us.



The power is in us. pic.twitter.com/Cf08qcvj0Y— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 8, 2026