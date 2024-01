Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a afirmat într-un interviu acordat Digi24 marți seară că în afara noilor taxe și impozite care au fost introduse începând cu 1 ianuarie, nu se vor aplica alte creșteri în 2024. El a subliniat că această asigurare este stipulată în legea bugetului de stat printr-un amendament și că, în ipoteza improbabilă a unei necesități de taxe suplimentare în 2024, acel articol ar trebui revizuit. Boloș a subliniat că, în prezent, această eventualitate nu este o problemă cu care să se confrunte. „Ce spuneam de pace fiscală mă refeream la faptul că față de aceste modificări în plus nu va mai fi în discuție pentru anul 2024 nicio altă taxă sau un alt impozit. Acest lucru se știe de la aprobarea legii bugetului de stat că începutul de an, prin amendamentul care a fost adus la legea bugetului de stat, avem zero impozite și taxe în anul 2024. Acestea sunt elementele contextuale și România trebuie să meargă mai departe cu investițiile europene pentru că acestea sunt baza pentru dezvoltarea României pe termen lung”, spune ministrul de Finanțe.

„Garanția aceasta o avem în legea bugetului de stat și dacă prin absurd s-ar pune o astfel de problemă acea garanție din lege, acel articol pe care îl avem, ar trebui modificat. Nu se pune problema în acest moment, mai avem anul 2024 în care trebuie să ducem în continuare la bun sfârșit procesul de ajustare bugetară și de ajustare a deficitului bugetar, avem de implementat proiectele de investiții din fonduri europene și mai avem combaterea evaziunii fiscale. La aprobarea bugetului de stat 2024 o componentă importantă de venit a fost cea din veniturile din digitalizare sau combaterea evaziunii fiscale. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru ca acele venituri să ajungă în bugetul de stat pentru că avem o serie de obligații pe care ni le-am asumat prin legea bugetului de stat”, mai spune Boloș.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!