„Nu vom uita R.Moldova, care a fost afectată și de întreruperile de apă și electricitate”. Președintele Franței, alături de Moldova, după ce a rămas în beznă din cauza bombardamentelor Rusiei în Ucraina

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Ucrainei i se va oferi și mai mult sprijin internațional pentru a rezista atacurilor rusești, dar nu va uita și de Republica Moldova, care este afectată de întreruperile de apă și electricitate din cauza bombardamentelor ce au loc pe teritoriul ucrainean, potrivit Replicamedia.md.

„Odată cu apropierea iernii, vom mobiliza sprijin internațional pentru Ucraina pe 13 decembrie pentru a ajuta acea țară să rămână rezistentă și pentru a-și garanta accesul la energie. Nu vom uita R. Moldova, care a fost afectată și de întreruperile de apă și electricitate”, a scris Emmanuel Macron pe pagina sa de Twitter.

Ukraine suffered massive shelling today, leaving much of the country without water or electricity. Strikes against civilian infrastructures are war crimes and cannot go unpunished.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 23, 2022