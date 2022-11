Șeful deplomației europene condamnă atacul Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina: UE va continua să sprijine Ucraina și R.Moldova

Șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, a condamnat bombardamentele masive ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei de miercuri, 23 noiembrie.

„Condamn cu fermitate atacurile criminale ale Rusiei asupra infrastructurii critice și civile ucrainene: deconectări masive de electricitate, inclusiv în Moldova. Să lași milioane de oameni fără curent, apă și căldură pe timp de iarnă este crud și inuman. UE va continua să sprijine neclintit Ucraina și Moldova”, a declarat șeful diplomației europene pe contul său oficial de Twitter.

Strongly condemn #Russia’s renewed criminal attacks against civilians & critical infrastructure in Ukraine: massive blackouts, also in Moldova. Depriving millions of electricity, water &heating during winter is cruel & inhuman. EU’s support to Ukraine & Moldova continues unabated

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022