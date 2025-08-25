Numărul populației Moldovei a scăzut cu 13% în 10 ani

Numărul populației Moldovei a scăzut cu 13% din 2014 până în 2024, conform datelor recensământului. Dacă în 2014 la 100 de femei reveneau 92 de bărbați, în 2024 cifra a ajuns la 89 de bărbați.

În total, Moldova are circa 2,4 milioane de cetățeni cu reședință obișnuită. Circa 1,1 dintre ei sunt bărbați, iar aproximativ 1,3 milioane – femei. În sate locuiesc mai multe persoane decât în orașe, iar Capitala este cea mai populată – cu peste 720.000 de locuitori.

Rata persoanelor de sex masculin este mai mare în rândul persoanelor de până la 20 de ani și scade odată cu înaintarea în vârstă, mai precizează funcționarii de la Biroul Național de Statistică.

Speranța de viață a bărbaților este mai mică decât cea a femeilor cu aproximativ 9 ani, conform datelor recensământului. Vârsta medie a crescut de la 37,5 ani până la 40,6 ani.

În același timp, a scăzut cu aproximativ 9% numărul cetățenilor apți de muncă și a crescut cu aproximativ 7,5% cifra persoanelor care nu pot munci.