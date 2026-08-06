Ioniță: Piața tutunului aduce miliarde de lei, dar taxele mari stimulează contrabanda

Piața produselor din tutun din Republica Moldova generează anual aproape opt miliarde de lei, dintre care aproximativ 6,5 miliarde ajung la bugetul de stat sub formă de accize și alte taxe. Cu toate acestea, expertul economic al IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, susține că nivelul ridicat al fiscalității stimulează contrabanda și afectează competitivitatea producătorilor locali.

În cadrul unei emisiuni marca Ziua.md, Ioniță a explicat că piața țigărilor este unul dintre cele mai importante sectoare fiscale ale economiei R. Moldova, atât prin veniturile generate, cât și prin impactul asupra altor domenii economice.

„Piața țigărilor din Republica Moldova valorează anual aproximativ opt miliarde de lei. Din această sumă, circa 6,5 miliarde reprezintă accize și alte taxe încasate la buget, iar valoarea efectivă a produsului este de aproximativ 1,5 miliarde de lei”, a declarat expertul.

Acesta a explicat că ponderea foarte mare a taxelor în prețul unui pachet de țigări creează condiții favorabile pentru dezvoltarea pieței ilegale și a contrabandei, fenomen alimentat în prezent, în principal, de produsele introduse din Ucraina.

„Dacă aproximativ 80% din prețul unui pachet reprezintă taxe, contrabandiștii pot vinde produse mai ieftine și obțin profituri foarte mari, în timp ce statul pierde venituri fiscale și pierde controlul asupra calității produselor și asupra comercializării lor, inclusiv către minori”, a afirmat Veaceslav Ioniță.

În opinia sa, politica fiscală aplicată produselor din tutun trebuie revizuită. Expertul susține că măsurile adoptate în ultimii zece ani, inclusiv majorarea succesivă a accizelor, modificarea structurii de taxare și schimbările legislative privind controlul tutunului, au diminuat competitivitatea producătorilor autohtoni și au favorizat importurile.

Una dintre principalele solicitări ale industriei vizează modificarea raportului dintre acciza specifică și acciza „ad valorem”.

Producătorii propun reducerea accizei specifice de la 1.189,57 lei pentru o mie de țigarete la 600 de lei, concomitent cu majorarea accizei „ad valorem” de la 13% la 40% din prețul de vânzare cu amănuntul al unui pachet de țigări.

Potrivit reprezentanților industriei, o asemenea modificare ar putea majora încasările la buget cu aproximativ 15%, ar crea condiții concurențiale mai echitabile și ar sprijini producția locală.

Totodată, sectorul solicită revenirea la o cotă unică de accizare pentru produsele care conțin tutun pentru fumat și pentru înlocuitorii acestuia, argumentând că actualul sistem de taxare nu mai corespunde realităților pieței și nu a produs rezultatele fiscale așteptate.

O altă propunere vizează amânarea implementării sistemului Track & Trace, planificată pentru anul 2027. Mecanismul urmărește trasabilitatea produselor din tutun pe întreg lanțul de aprovizionare, însă producătorii susțin că aplicarea acestuia fără o perioadă suficientă de adaptare ar presupune investiții considerabile și costuri suplimentare pentru companiile locale.

Veaceslav Ioniță consideră că dezvoltarea producției interne ar trebui să fie una dintre direcțiile strategice ale statului.

„Republica Moldova trebuie să urmărească localizarea producției. Asta înseamnă fabrici, procesare internă, agricultori care cultivă materia primă, locuri de muncă, taxe, contribuții sociale și activitate economică suplimentară. Dacă reușești să produci aici, creezi valoare pe întreg lanțul economic, nu doar în fabrică”, a declarat expertul.

Potrivit analizelor din domeniu, industria tutunului a înregistrat în ultimii ani semne de revenire, însă continuă să funcționeze sub potențialul său economic. Reprezentanții producătorilor afirmă că menținerea unui cadru fiscal echilibrat este esențială pentru atragerea investițiilor, dezvoltarea capacităților locale de producție și reducerea contrabandei.

În opinia lui Veaceslav Ioniță, provocarea principală pentru autorități este găsirea unui echilibru între necesitatea de a asigura venituri importante la buget și adoptarea unei politici fiscale care să nu stimuleze extinderea pieței negre.