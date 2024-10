Standard and Poor’s reconfirmă stabilitatea macroeconomică a României. Se subliniază progresele în investiții, reducerea inflației și creșterea locurilor de muncă, esențiale pentru dezvoltarea viitoare a țării, informează Mediafax.

„Este o dovadă a stabilității macroeconomice și a perspectivelor de dezvoltare pe care le are România în următorii ani. Acesta este rezultatul trecerii la un model economic bazat pe investiții masive, producție și creare de locuri de muncă aici, în România. Doar astfel am putut reduce inflația de la 10,3% în iunie 2023 la 4,6% în prezent și am putut crește numărul salariaților la 5,16 milioane persoane – nivel record postdecembrist”, a scris sâmbătă pe Facebook premierul Marcel Ciolacu. Șeful Guvernului susține însă că „mai avem mult de lucru”. „Consolidarea bugetară în următorii 7 ani trebuie realizată prin raționalizarea cheltuielilor și creșterea colectării veniturilor, prin digitalizarea ANAF și reducerea evaziunii fiscale. Și continuarea investițiilor. Nu prin creșteri de taxe și politici de austeritate, așa cum am trăit cu toții în 2009-2011! Analiza Standard and Poor`s confirmă că aceasta este calea sigură pentru România: producție, investiții, locuri de muncă, putere de cumpărare și stabilitate macroeconomică”, afirmă Ciolacu.

Agenția de rating S&P a reconfirmat vineri ratingul aferent datoriei guvernamentale și perspectiva stabilã ale României la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valutã, a anunțat sâmbătă Ministerul Finanțelor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!