Vladimir Andronachi a fost lăsat să meargă la Viena, pentru îngrijiri medicale

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat în dosare de rezonanță precum Frauda Bancară, blanchetele pentru pașapoarte, duty-free, nu s-a prezentat la ședința de judecată din 11 septembrie în dosarul pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, un episod din Furtul Miliardului, pentru că avea nevoie să meargă la Viena unde este asigurat medical.

„Dumnealui a făcut mai multe investigații la medicii din Republica Moldova, care i-au recomandat să meargă la tratament la Viena pentru două intervenții chirurgicale. De ce în Viena? Pentru că dumnealui are asigurare medicală acolo”, a declarat Vladimir Moșneaga, fost procuror.

Vladimir Moșneaga a fost anterior procuror în Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale.

Moșneaga a spus că clientul său, Andronachi, se află la Viena, începând cu 1 septembrie, și se va întoarce în Republica Moldova peste o săptămână.

Celălalt inculpat în dosar, Anatolie Blonschi, considerat complicele lui Andronachi, a fost prezent la ședința de judecată.

Procurorul de caz, Gheorghe Iapără, a pus la îndoială veridicitatea certificatului medical austriac. „Nu știu ce să zic. E în germană, într-o limbă pe care eu nu o cunosc”, a spus Iapără.

Magistratul Gheorghe Balan a dispus întreruperea ședinței de judecată pentru 21 septembrie.

„Astăzi urma să dea declarații, dar nu s-a prezentat. Data trecută a cerut timp suplimentar ca să se pregătească de audiere și, iată-l, absent astăzi. Nu înțeleg ce se întâmplă. Totodată, el are cerere depusă anterior ca ședința să se desfășoare în lipsa lui și instanța acceptase această cerere”, a declarat procurorul pentru Ziarul de Gardă.

Vladimir Andronachi este învinuit în acest dosar că în 2014 ar fi organizat încheierea unui contract cu Banca de Economii SA pentru reparația unui nou sediu pentru bancă.

În baza acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, potrivit oamenilor legii.

În prezent, Vladimir Andronachi este vizat în mai multe dosare, printre altele, pentru presupusa creare și conducere a unei organizații criminale, abuz de serviciu și contrabandă. Totodată, fostul parlamentar figurează în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte și în dosarul „Metalferos”.