O grupare criminală care ajuta ucraineni să treacă ilegal frontiera, destructurată

Poliția de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, a destructurat o grupare criminală organizată, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova.

Ancheta a stabilit că gruparea acționa conspirativ, avea o structură ierarhică bine definită și facilita trecerea ilegală a frontierei pentru cetățeni ucraineni, în schimbul unor sume de până la 10.000 de dolari pentru fiecare migrant. Destinația finală era Uniunea Europeană.

Membrii rețelei asigurau intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova, iar pentru a evita depistarea își schimbau constant metodele de operare, folosind inclusiv stații radio și dispozitive de vedere nocturnă. Aceștia mai fuseseră anterior documentați în dosare similare.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile persoanelor vizate, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, cartele SIM, stații radio, echipamente electronice, un costum tactic cu însemnele Poliției din Ucraina și alte probe relevante.

Un lider al grupării a fost reținut pentru 72 de ore, alți membri sunt cercetați în libertate, iar o persoană a fost dată în căutare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.