Brutăria „Trump” din Germania trage obloanele: faima nu a salvat afacerea de familie

O mică brutărie din orășelul german Freinsheim, cunoscută în ultimii ani pentru legătura de rudenie a proprietarilor cu Donald Trump, își închide definitiv ușile. Afacerea de familie a ajuns în atenția publicului internațional în perioada alegerilor prezidențiale din Statele Unite, când proprietarii au profitat de notorietatea numelui și au lansat produse tematice, inclusiv celebrul tort „Bucățica lui Trump”, decorat cu portretul actualului lider de la Casa Albă. Pentru o vreme, brutăria a devenit un punct de atracție turistică, iar Freinsheim a fost inclus pe harta curiozităților politice europene.

Proprietara brutăriei, Ursula Trump, povestește cu amărăciune că interesul mediatic și afluxul de turiști nu au fost suficiente pentru a susține financiar afacerea pe termen lung. Soțul ei, decedat între timp, era rudă cu Donald Trump în a șaptea generație, un detaliu care a stârnit fascinația vizitatorilor. Autocare întregi opreau în fața brutăriei, turiștii făceau fotografii și cumpărau produse mai degrabă din curiozitate decât din obișnuință. Însă odată ce valul mediatic s-a stins, realitatea economică a unei mici afaceri locale a devenit tot mai dură.

Concurența puternică din zonă, creșterea costurilor și scăderea constantă a profitului au forțat-o pe Ursula să ia o decizie dificilă: vânzarea brutăriei către rețeaua mare Mein Stadtbäcker. Deși tranzacția părea inițial o soluție de salvare, noul proprietar a decis ulterior închiderea completă a filialei, considerând-o nerentabilă. Astfel, o afacere cu tradiție și identitate proprie dispare, în ciuda notorietății temporare aduse de numele Trump.

Un aspect mai puțin dureros al acestei închideri este situația angajaților. Potrivit relatărilor, niciunul dintre ei nu va rămâne fără loc de muncă. Ursula Trump și nora sa, Bianca Trump, vor putea continua activitatea în alte filiale ale rețelei Mein Stadtbäcker, alături de restul personalului. Chiar și așa, pentru comunitatea locală, pierderea brutăriei este percepută ca dispariția unei mici atracții turistice și a unei povești care a legat un orășel german de politica globală.

Ușile brutăriei „Trump” se vor închide definitiv pe 31 decembrie 2025. Povestea ei rămâne un exemplu clar că faima, chiar și atunci când vine la pachet cu un nume extrem de cunoscut, nu garantează supraviețuirea unei afaceri mici într-o economie competitivă. În Freinsheim, legenda se încheie discret, iar realitatea economică își spune, din nou, cuvântul.