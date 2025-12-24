Zelenski prezintă planul de pace pentru Ucraina: Garanții de securitate și concesii

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a prezentat proiectul care conține 20 de puncte ale planului de pace. Actul prevede oferirea garanțiilor de securitate din partea SUA, NATO și țărilor europene, retragerea armatei ruse din mai multe regiuni ucrainene și parcursul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit documentului, făcut public de Vladimir Zelenski, Rusia trebuie să înscrie în legislația sa politica de neagresiune împotriva Ucrainei și Europei, iar în cazul în care Rusia va mai lansa o invazie în Ucraina, Alianța Nord-Atlantică, SUA și Europa, vor răspunde militar și vor reintroduce sancțiuni împotriva Moscovei.

Unul din cele mai complicate puncte, potrivit liderului de la Kiev, este cel care se referă la concesiile teritoriale. Zelenski a numit două scenarii în acest sens. Primul prevede ca forțele ruse să se retragă din regiunile Dnepropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov, în timp ce în regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson – ambele forțe armate „rămân pe poziții”.

Vladimir Zelenski a menționat că Rusia solicită ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk, iar SUA propun un compromis – crearea unei zone economice libere. Președintele ucrainean a precizat că dacă nu se va ajunge la înțelegerea de „rămânere pe poziții”, va fi creată o zonă economică liberă, însă doar prin referendum.

Totodată, planul prevede confirmarea suveranității Ucrainei, limitarea numărului de 800 de mii de militari ai armatei ucrainene pe timp de pace și aderarea Kievului la Uniunea Europeană.

În același timp, documentul prezentat prevede ca Rusia să nu împiedice Ucrainei utilizarea râului Nipru și a Mării Negre în scopuri comerciale, iar cordonul litoral Kinburn va fi demilitarizat. Totodată, ambele părți beligerante vor trebui să facă schimb de prizonieri de război după principiul „toți pentru toți”, precum și să fie repatriați civilii, copiii și deținuții politici.

În privința centralei nucleare Zaporojie, nu s-a ajuns la compromis. SUA propun ca centrala să fie controlată de trei părți: Kiev, Moscova și Washington, partea americană fiind principalul administrator. Zelenski a menționat că între timp Ucraina a propus un alt mecanism, ce prevede controlarea centralei „50 la 50” de către Kiev și Washington.

Potrivit liderului ucrainean, acordul va fi obligatoriu din punct de vedere juridic, implementarea sa va fi supravegheată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele american, Donald Trump. Odată ce toate părțile vor conveni asupra acestor prevederi, imediat va intra în vigoare un armistițiu complet, iar Ucraina va trebui să organizeze alegeri cât mai curând posibil, după ce va fi semnat acordul.