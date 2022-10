O rachetă rusă a căzut în apropriere de Ambasada României la Kiev. Aurescu: „Personalul este în siguranță”

O rachetă a căzut luni dimineața, 10 octombrie, la câteva sute de metri de ambasada României din Kiev, a scris ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, pe pagina sa de Twitter. El a condamnat atacul rusesc asupra capitalei ucrainene și a precizat că personalul ambasadei este în siguranță, scrie Deschide.md.

„Condamn ferm atacurile cu rachete ale Rusiei împotriva obiectivelor civile în centrul Kievului și în alte orașe ucrainene, cu o încălcare flagrantă a dreptului umanitar internațional, care au dus la pierderi de vieți omenești. Mă bucur că personalul Ambasadei României este în siguranță, chiar dacă o rachetă a lovit la doar 850 de metri de sediul ambasadei” a scris ministrul Aurescu.

I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv‘s centre &other 🇺🇦cities, in blatant violation of int’l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO🇹🇩 Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ.

