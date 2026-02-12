O țară din UE nu exclude că Moscova vrea „să îi fure teritorii”

Norvegia „nu exclude ca Rusia să fure teritorii” norvegiene și anticipează o invazie rusă nordului țării, cu scopul de „a-și proteja capacitățile nucleare”, a dezvăluit șeful armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen.

Armamentul nuclear este „singurul lucru” care-i rămâne Moscovei „pentru a amenința în mod real Statele Unite”, în contextul în care negocieri cu Kievul nu avansează sau avansează puțin, apreciază Eirik Kristoffersen, aflat în post din 2020.

O mare parte a arsenalului nuclear rus s află în Peninsula Kola, un teritoriu situat în Extremul Nord rus, în apropierea frontierei cu Norvegia, precizează el.

Potrivit șefului armatei norvegiene, pe această peninsulă se află bazele submarinelor nucleare rusești, dar și rachete terestre și avioane cu capacitate nucleară.

Moscova are nevoie de aceste echipamente în cazul unui conflict cu NATO.

O invazie rusă este „într-un fel un scenariu de care ne pregătim în Marele Nord”, a declarat Eirik Kristoffersen în acest interviu publicat marți de cotidianul britanic.

El precizează totodată că acțiunile ruse au fost mai puțin agresive decât la Marea Baltică.

Norvegia rămâne vigilentă împotriva unor tactici de destabilizare pe care Rusia le folosește în prezent.

„Dacă te pregătești de ceea ce este cel mai rău, ca de exemplu de o invazie, nu te va împiedica nimic să fii în măsură să contracarezi sabotajul și amenințările hibride”, a declarat el, într-un interviu acordat The Guardian.

Lideri europeni arată cu degetul amenințări hibride după ce presupuse drone rusești sau nave din „flota fantonă” a Moscovei au fost reperate în mai multe țări în Europa.

Vigilența nu exclude însă dialogul.

Eirik Kristoffersen declară că autoritățile norvegiene mențin contacte directe cu autoritățile ruse în cadrul unor misiuni de căutare și salvare atât la Marea Barents, cât și în cele două țări.

El recomandă instalarea unei linii telefonice militare directe între Oslo și Moscova, care să prevină eventuale neînțelegeri și o escaladare.