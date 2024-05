Oamenii Moscovei finanțează cu milioane de euro campania lui Nicușor Dan. USR refuză să facă public contractul secret

Conducerea USR refuză să răspundă la câteva întrebări legate de relația dintre Nicușor Dan, candidatul pe care îl susține la primăria București și omul de afaceri pro-rus Matei Păun. Acesta din urmă l-a sprijinit financiar pe Nicușor Dan.

Conducerea USR s-a arătat iritată de controversata conexiune dintre omul de afaceri pro-rus, Matei Păun, și Nicușor Dan, candidatul independent pentru un nou mandat la primăria Capitalei susținut de Alianța Dreapta Unită (ADU). Din care fac parte USR, PMP și Forța Dreptei.

Nicușor Dan își face publicitate stradală în București exclusiv pe panourile de afișaj ale unei singure companii: Getica OOH SRL.

Sponsorul lui Nicușor Dan, vizite la Moscova

Firma e controlată de doi oameni de afaceri – Jean Rădulescu și Ion Arin Alexandru – care sunt parteneri vechi ai lui Matei Păun. Păun controlează, de fapt, firma prin acești doi interpuși.Valoarea pe două luni a contractului de publicitate stradală a fost avansată chiar de Nicușor Dan și este de 180.000 euro.

Afaceristul Matei Păun a recunoscut că făcea vizite dese la Moscova și punea la îndoială regimul dictatorial instituit de Vladimir Putin. Mai mult, punea sub semnul întrebării revoluția portocalie din Ucraina, în urma căreia Rusia a decis să anexeze ilegal Crimeea.

Importanța acestui contract este crucială pentru a vedea valoarea exactă contractului, cine l-a semnat și în ce calitate, între ce entități a fost semnat, prețurile negotiate între cele două părți dacă sunt la valoarea de piața așa cum a susține Nicușor Dan sau sunt mult subevaluate etcGetica este cel de-al doilea jucător din piața de publicitate outdoor din București. Numărul panourilor și amplasarea acestora în București nu este publică nicăieri iar oficialii companiei refuză să ne pună la dispoziție orice fel de informații relevante legate de relația cu candidatul Nicușor Dan pe care le consideră comerciale și confidențiale.

Primarul general al Capitalei și candidat pentru un nou mandat, Nicușor Dan, își face publicitate stradală în București exclusiv pe panourile de afișaj ale unei singure companii: Getica OOH SRL. Controlată de doi oameni de afaceri – Jean Rădulescu și Ion Arin Alexandru – care sunt parteneri vechi ai lui Matei Păun.Valoarea pe două luni a contractului a fost avansată chiar de către candidatul Nicușor Dan într-o emisiune la Antena 3 la 180.000 Euro pentru două luni.

Pe care a susținut că o va plăti USR cu 100.000 Euro, restul fiind acoperită din donații. Surse din piața de publicitate ne-au precizat că, în realitate, valoarea totală a campaniei publicitare desfășurată de Nicușor Dan pe exclusiv pe panourile publicitare ale companiei controlate de prietenul său pro rus Matei Păun are o valoare mult mai mare: “Având în vedere că prețurile din București sunt duble față de țară iar volumul de panouri pe care candidatul Nicușor Dan le are în București este consistent, apreciez că valoarea întregii sale campanii electorale este de circa 500 – 700.000 Euro. Are locații și dimensiuni premium, acest candidat nu numai că are cele mai multe panouri ca număr, față de toți ceilalți competitor politici, dar le are pe cele mai bine plasate și cu dimensiunile cele mai mari“, afirmă sursele citate.

Sursele citate susțin că diferența dintre valoarea campaniei sale publicitare declarată la 180.000 Euro și valoarea ei reală de circa 500-700.000 Euro reprezintă o sponsorizare mascată din partea companiei Getica OOH SRL controlată prin interpuși chiar de către Matei Păun.De altfel, Nicușor Dan a fost sponsorizat oficial în 2019 de către compania Panotaj Expert SRL deținută de Jean Rădulescu, unul dintre asociații la vedere din compania Getica.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!