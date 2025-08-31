Olesea Stamate cere transparență de la Centrul „Patriot”: „Funcționează de doi ani fără site și date de contact”

Candidată independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a solicitat oficial Centrului de Comunicare Strategică „Patriot” să prezinte un raport detaliat privind finanțarea și activitatea sa.

„Începem astăzi campania electorală și, cu siguranță, acest centru de luptă a dezinformării va avea un rol cheie .

Ea a criticat lipsa totală de transparență a instituției:

„Centrul activează de mai bine de doi ani, dar nu are site, adresa de e-mail sau număr de telefon. Doar o adresă fizică. Ni sa spus că site-ul este în producere. Se pare că activitatea rămâne top secret.”

Stamate a specificat că, în lipsa unei adrese electronice, a fost nevoită să printeze demersul, să-l semneze olograf și să-l depună fizic la sediul Centrului.

„Am depus demersul și vom aștepta timp de șapte zile un răspuns”, a adăugat candidat.

Ea a promis că va informa cetățenii despre rezultatul solicitării.