Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite Nordnews.md. Sentința a fost pronunțată de magistrații de la Judecătoria Bălți.

Vineri, 29 august 2025, directorul și vicedirectorul instituției au fost demiși din funcție în urma perchezițiilor și reținerilor efectuate de ofițerii CNA, ca urmare a suspiciunilor de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă. Anunțul a fost făcut de ministra Ala Nemerenco.

Amintim că șeful instituției a fost reținut pentru 72 de ore, iar vicedirectorul este cercetat pentru corupere pasivă. Centrul Național Anticorupție investighează fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă, comise în legătură cu procedurile de achiziții publice și activitatea administrativă a spitalului.