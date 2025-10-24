Olesea Stamate dă vina pe Ministerul Justiției în scandalul eliberării criminalilor periculoși

Olesea Stamate susține în legătură cu descinderile instituțiilor de drept în scandalul eliberării criminalilor periculoși că nici ea și nici tatăl său, avocatul Vladimir Kovali, nu sunt vizați de aceste acțiuni și că sunt deschiși să contribuie la desfășurarea anchetei. Fosta deputată a fost acuzată de PAS că ar fi abuzat de încrederea foștilor colegi din partid atunci când a înaintat amendamentele la Legea Amnistiei, care, ulterior, ar fi creat posibilitatea ca mai mulți condamnați la închisoare pe viață să fie eliberați.

„În comunicatul CNA este clar punctat că acțiunile au loc în legătură cu cercetarea faptelor legate de aplicarea legii amnistiei și a articolelor 91 și 92 din Codul Penal. Deținuții de la care a pornit scandalul au fost eliberați exact în baza prevederilor Codului Penal, prevederi modificate la inițiativa Ministerului Justiției, la care eu n-am avut nicio tangență. În al doilea rând, de aplicarea acestora au fost responsabili judecători, angajații instituției penitenciare și alții, despre care am vorbit în filmul pe care l-am făcut și care poate fi privit pe canalul meu de Youtube”, a scris Olesea Stamate pe pagina sa de Facebook.

„Aștept și eu, alături de cetățenii acestei țări, concluziile anchetei penale. Adevărat că acțiunile de percheziții par ceva întârziate (la 6 luni de la scandalul public), dar poate nu pricep eu ceva. Să sperăm ca se va face dreptate.”

Avocatul Vladimir Kovali a apărat în instanța interlopul Iurie Radulov, alias Babior. Criminalul a fost eliberat condiţionat după ce a fost condamnat la detenţie pe viaţă pentru crime la comandă. El a fugit din Republica Moldova și, la cererea autorităților, a fost localizat.

Mai multe instituții de drept desfășoară, joi dimineață, percheziții în cadrul unei cauze privind presupuse fapte de corupere ale unor persoane implicate în scandalul eliberărilor unor criminali periculoși condamnați pe viață din închisoarea de la Rezina.

Pe 16 aprilie, fostul premier Dorin Recean a declarat că Republica Moldova a fost la „un pas de o catastrofă morală și instituțională”, iar „problema eliberării pe bandă rulantă a unor criminali periculoși” nu este în Legea Amnistiei, ci în amendamentele „strecurate” în legi.

În urma acestui scandal, deputaţii PAS au modificat Legea cu privire la amnistie. Astfel, persoanele condamnate, cărora li s-a redus termenul de detenţie sau le-a fost schimbată pedeapsa nu vor putea fi eliberate condiționat, înainte de termen.