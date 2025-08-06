ONU consideră condamnarea Evgheniei Guțul o chestiune internă a Republicii Moldova

Oficiul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite (ONU) consideră că sentința emisă bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, ține de o chestiune internă a Republicii Moldova. Adjunctul purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU, Farhan Haq, a făcut această declarație în cadrul unui briefing de presă.

Oficialul a precizat că această problemă trebuie rezolvată de sistemul judiciar moldovenesc.

Este de menționat că bașcanul lui Șor, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare marți, 5 august, pentru complicitatea sa la finanțarea ilegală a fostului Partid „ȘOR” și acceptarea sumelor ilegale de aproximativ 42,5 milioane de lei. De asemenea, în același caz este implicată și Svetlana Popan, secretarul oficiului central al fostului Partid „Șor”, care a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare.

În plus, instanța a decis confiscarea sumei de 40 905 637 de lei de la Guțul. De la Svetlana Popan a fost confiscată suma de 9 748 425 de lei. Totodată, magistrații au hotărât confiscarea în beneficiul statului a probelor ridicate în timpul perchezițiilor – inclusiv mijloace financiare în valoare de aproximativ 5,8 milioane de lei și 2 telefoane mobile.