Op-Ed. Suntem strânsi între 2 urgii, pe de o parte trădătorii care slujesc Kremlinului, șori, dodoni, alți hoti, și incompetenții neo-marxiști soroșiști care apară doar interesele lor și cele străine

În zadar se încearcă apelul la rațiune și conștiința. Toată spălarea asta de creieri și-a avut efectul. Mass media și-a făcut treaba. Gata, există doar Dodon&Co și Maia.

Dacă critici trădarea unora, te pun în tabăra sorosista, dacă critici incompetența și prostia altora te pun în cea dodonista, sorista, etc. Nu mai există nimic. Ne-au împărțit fără acordul și voință noastră în Dodo&Co și Maia! Să te crucesti nu altă! De 4 scrutine pur și simplu nu particip în turul 2, pentru că nu am pentru cine vota și am spus asta și cu 2 ani în urmă pentru Europa Liberă. 30 de ani nu mă reprezintă nimeni în forul legislativ suprem și deci nici la guvernare!

Cine ne reprezintă pe noi, cei care ne gândim doar la interesele naționale și gândim românește?

Suntem strânși între 2 urgii, pe de o parte trădătorii care slujesc Kremlinului, sori, dodoni, alți hoți, și incompetentii neo-marxiști sorosisti care apară doar interesele lor și cele străine, ale marilor companii globaliste. Dar cine reprezintă interesele noastre NAȚIONALE? Cine ne reprezintă pe noi, cei care ne gândim doar la interesele naționale și gândim românește? Nu rusește, și nici soroseste! Ci național! Cine reprezintă interesele omului de rând, a țăranului, a micilor producători? Cine? Gașcă de la Kremlin sau gașcă lui Soros? Vai de steaua noastră!

Pragul electoral intenționat a fost ridicat să nu mai între nimeni înafara de ăștia cu bani care apară interese străine! Da străine și nicidecum a acestui petic oropsit de pământ. Votul util, iată ce a dus la dezastru. Idiotismul asta de a vota candidatul „cu mai multe șanse”. Șansele le dați voi, nu altcineva! Iar votul răului mai mic e un cretinism de proporții!

M-am săturat de mentalitatea asta toxică și limitată, gen că cine dacă nu „Dodon sau Maia”? Până acum am fost gubernie rusă și moșie personală, iar acum suntem PASarabia. Asta am ajuns noi că popor. Dacă nu avem cap, suntem niște robi. Acasă și peste hotare.

Dacă din 3 milioane de moldoveni cât sunt acasă și peste hotare nu se găsește o mâna de oameni onești, educați și patrioți și cumsecade să guverneze această țară, atunci această țară nu merită să existe.

Inna Virtosu