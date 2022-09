Opinie despre protestele din Chișinău. Lumea e obosită și dezamăgită în toată „elita” politică

Da, adevarat, nu trebuie lumea sa protesteze pentru Sor, Dodon sau altii, ci pentru ei, pentru a schimba lucrurile, pentru faptul ca au fost prostiti, exact cum au fost prostiti anterior de precedentii.

Problema cea mare e ca lumea s-a dezamagit totalmente…A obosit si dezamagit in toata clasa asta politica. In toata „elita” asta murdara si nesimtita. Iar drama zilei de azi este ca Republica Moldova nu poate scapa de regimuri, de sărăcie și „democrație” controlată, de scheme si hoti, de mentalitatea sovietica și nomenclaturiști. A fost schimbat un regim oligarhic pe altul.

Dar stiti ce e cel mai oribil in toata chestia asta? Stiti ce e cel mai dramatic? Că toate fărădelegile si mizeria care se intampla in ultimul timp unii o justifică sub pretextul luptei cu coruptia, dar de fapt totul se face in numele unui idol fals si a minciunilor pe care le scoate pe gura.

Cat timp isi vor crea moldovenii idoli, atat timp vor trai in mizerie. Ieri li s-a permis sa isi bata joc de unii, azi de altii, maine de intregul popor.

PS. astazi pe drum au fost oprite toate autobuzele, microbusele si masinile cu marfa, cu scopul unui control de rutina, de facto se verifica unde se deplaseaza lumea. Soferii de autobuze si microbuze, care duceau cetateni la proteste au fost amenintati de politia care sta pe toate drumurile spre Chisinau sa se intoarca inapoi sub pretextul ca vor fi scosi de pe ruta. Interesant. Cum ramane cu dreptul la libera exprimare si la protest? Imi place „democratia” propavaduita de sectantii actuali. Nici o diferenta de precedentii. Economic, de fapt, e mult mai rau. Inainte spre „integrarea europeana”! Cu cat mai mult vor gafa astia si vor suprima oamenii, cu atat va creste ura oamenilor si se vor folosi de asta oponentii lor. Viata asta uneori e ca un cerc vicios. Cum au venit la putere asa si vor pleca.

PS 1. apropo, oamenilor li se scoate ochii ca daca protesteaza sunt asociati cu hotii. Amintesc tuturor ca Sfanta lor in trecut a protestat alaturi de Dodon si Usatai, nu doar alaturi de Nastase.

Inna Virtosu

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Facebook!