OPINIE. „Se amână extrădarea lui Plahotniuc?”

„Rezervări suspecte în cazul Plahotniuc: ministra de Interne, prinsă cu minciuna”, scrie bloggerul Eugeniu Luchianiuc. „Ministra de Interne susține că planul de extrădare este aprobat și biletele au fost rezervate pentru escortarea lui Vladimir Plahotniuc.

Totuși, verificările arată că locurile din spate, folosite în asemenea situații, sunt încă disponibile. Mai mult, acestea fuseseră rezervate anterior, dar între timp au fost eliberate. Informația ridică semne de întrebare privind planurile reale ale autorităților. Se amână aducerea lui Plahotniuc până după alegeri?”