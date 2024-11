Orașul nigerian faimos pentru neîncrederea în vaccinuri unde malaria face ravagii

În Kano, un oraș din nordul Nigeriei cu 4,5 milioane de locuitori, malaria ucide tot mai mulți copii. Numărul deceselor în rândul celor mici a crescut cu 15% față de anul trecut, iar medicii spun că din zece copii malnutriți care ajung la spital, opt au și malarie, notează Mediafax.

Nigeria a primit 846.000 de doze de vaccin împotriva malariei. Dar în Kano, oamenii sunt sceptici. „Nu voi face vaccinul și nici nu-l voi da copilului meu. Nu sunt convinsă că nu are efecte adverse”, spune Lubabatu Abubakar, mamă a șase copii.

Neîncrederea în vaccinuri are rădăcini adânci aici. În 2003, orașul a suspendat vaccinarea anti-polio timp de 13 luni, după zvonuri că vaccinul ar face fetele infertile. Consecința? Kano a devenit un focar care a răspândit poliomielita în zone unde boala fusese deja eradicată, relatează AFP.

Cifrele sunt alarmante: Nigeria are 27% din cazurile mondiale de malarie și 31% din decese. Doar în 2021, țara a înregistrat 68 de milioane de îmbolnăviri și 194.000 de morți. Opt din zece victime sunt copii sub 5 ani. Kano are cele mai multe cazuri din țară – 6,8 milioane în 2021, adică 10% din total.

„Malaria este o problemă uriașă de sănătate, dar poate fi controlată dacă autoritățile ar curăța munții de gunoaie care înmulțesc țânțarii”, spune Abubakar. Într-adevăr, orașul este plin de gropi de gunoi și canale de scurgere deschise, care creează condiții perfecte pentru înmulțirea țânțarilor.

Există și cazuri care dau speranță. Zuwaira Muhammad, 26 de ani, își va vaccina gemenii de 10 luni după ce se vor vindeca. „Aproape că i-am pierdut din cauza malariei. Le voi permite să primească vaccinul când începe imunizarea, pentru că știu cât de gravă este boala”, spune ea de la patul copiilor internați într-una din cele două clinici ale organizației Medici fără Frontiere din oraș.

Autoritățile și medicii sunt optimiști că vor convinge populația să accepte vaccinul, care necesită patru doze și trebuie administrat copiilor sub un an. Planul lor este să lucreze îndeaproape cu liderii religioși locali, care au o mare influență în această zonă conservatoare a Nigeriei.