Orice oficial britanic care ajută Ucraina să ducă războiul pot fi o ”țintă legitimă”, amenință Medvedev

Marea Britanie este ”duşmanul etern” al Moscovei, a declarat miercuri, 31 mai, fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, avertizând că orice oficial britanic care ajută Ucraina să ducă războiul ar putea fi considerat ţintă militară legitimă a Rusiei, relatează Agerpres.

Reacţionând la o declaraţie a ministrului britanic de externe James Cleverly, potrivit căruia Ucraina are dreptul de a-şi proiecta forţa dincolo de propriile graniţe, Medvedev declară că ”nătângii de oficiali” britanici nu se gândesc că Marea Britanie ar putea fi ”calificată ca (ţară) în război”.

”Nătângii de oficiali ai Marii Britanii, duşmanul nostru etern, trebuie să ţină minte că, în conformitate cu legislaţia internaţională general recunoscută care reglementează modul de desfăşurare a războiului modern, inclusiv Convenţiile de la Haga şi Geneva cu protocoalele lor adiţionale, statul lor poate fi, de asemenea, calificat ca fiind în război”, susţine aliatul fidel al lui Putin într-o postare pe pagina sa de Twitter, citată de agenţiile de presă oficiale ruse.

”Marea Britanie acţionează ca un aliat al Ucrainei, furnizându-i ajutor militar sub formă de echipamente şi specialişti, adică, de facto, duce un război nedeclarat împotriva Rusiei”, susţine Medvedev, fost preşedinte al Rusiei între 2008 şi 2012, în postarea sa.

”În aceste condiţii, oricare dintre responsabilii săi publici (fie militar sau civil, care facilitează războiul) poate fi considerat o ţintă militară legitimă”, mai scrie Medvedev, utilizând cuvântul război şi nu ‘operaţiune militară specială”, aşa cum numeşte Moscova invazia sa în Ucraina.

”Ucraina are dreptul legitim să se apere. Ea are dreptul legitim de a face aceasta în interiorul propriilor sale frontiere, desigur, însă ea are de asemenea dreptul să proiecteze forţe dincolo de frontierele sale”, a declarat marţi ministrul britanic de externe James Cleverly, membru al Partidului Conservator aflat la guvernare în Regatul Unit, într-o conferinţă de presă la Tallin, în Estonia, unde s-a aflat în vizită, potrivit DPA.

”Prin urmare, ţintele legitime dincolo de propria sa graniţă sunt parte a autoapărării Ucrainei. Şi noi trebuie să recunoaştem aceasta”, a mai adăugat James Cleverly, într-o zi în care Rusia atribuise Ucrainei responsabilitatea unui atac cu drone asupra unor zone civile din Moscova şi din împrejurimile sale.

Rusia, care a declanşat o invazie neprovocată şi nejustificată în Ucraina la 24 februarie 2022, acuză frecvent Kievul de lovirea regiunilor sale de frontieră.

Atacul de marţi cu drone asupra Moscovei a provocat pagube minore şi niciun mort, au transmis autorităţile ruse, în aceeaşi zi în care Rusia efectua cel de-al 17-lea atac masiv împotriva Kievului de la începutul lunii mai. Dacă în atacul de marţi, armata rusă a utilizat cu precădere drone kamikaze de fabricaţie iraniană, în celelalte rânduri a recurs şi la rachete de croazieră şi balistice.

