Panică la Moscova: populația a început să folosească stații radio și pagere, după blocarea internetului mobil

Moscova, centrul politic și economic al Rusiei, se confruntă cu o criză de conectivitate fără precedent. În ultima săptămână, locuitorii metropolei au raportat întreruperi masive ale internetului mobil, forțând populația să apeleze la tehnologii de comunicare considerate de mult „uitate”: stațiile radio și pagerele.

De ce a picat internetul în Moscova? Explicația oficială vs. realitatea

Deși utilizatorii din centrul Moscovei și din Sankt Petersburg nu mai pot accesa aplicații de bază sau servicii de taxi, Kremlinul a oferit o explicație lacunară.

Poziția oficială: Întreruperile sunt necesare pentru „a asigura securitatea”.

Întreruperile sunt necesare pentru „a asigura securitatea”. Durata restricțiilor: Autoritățile au confirmat că blocajele vor rămâne în vigoare „atât timp cât sunt necesare măsuri suplimentare”.

Autoritățile au confirmat că blocajele vor rămâne în vigoare „atât timp cât sunt necesare măsuri suplimentare”. Impactul: Consultantul moscovit Dmitri a declarat pentru sursele locale că situația este o „durere de cap uriașă”, afectând totul, de la emailurile de serviciu până la apelurile către familie.

Criza Starlink pe front: efectul de domino asupra comunicațiilor rusești

Situația din marile orașe rusești pare să oglindească haosul tehnologic de pe linia frontului din Ucraina. Conform datelor recente (martie 2026), armata rusă a suferit o lovitură critică după ce terminalele Starlink folosite neoficial au fost blocate sistematic.

Consecințele blocării Starlink pentru forțele Moscovei

Pierderea controlului asupra dronelor: Unități de elită precum „Rubicon” nu mai pot ghida dronele de atac (Molniya-2 sau Shahed) cu precizia de anterior.

Scăderea focului de artilerie: Intercepțiile radio ucrainene confirmă că, fără conexiune satelitară, coordonarea artileriei ruse a scăzut drastic.

Recul teritorial: Profitând de „orbirea” comunicațiilor inamice, forțele ucrainene au raportat avansuri rapide, recucerind peste 200 km2 în sectoare cheie.

Metode disperate: șantaj și „Starlink-uri false”

În încercarea de a restabili comunicațiile, serviciile ruse au apelat la tactici controversate:

Șantajarea prizonierilor: Rudele prizonierilor ucraineni au fost amenințate pentru a înregistra terminale pe numele lor.

Rudele prizonierilor ucraineni au fost amenințate pentru a înregistra terminale pe numele lor. Capcana cibernetică: O unitate ucraineană de război cibernetic a creat un site fals de „înregistrare Starlink”, colectând datele de locație ale soldaților ruși care încercau să păcălească sistemul.

Ce urmează? „Kvadrat” și „Sprint”, alternativele rusești

Moscova încearcă să înlocuiască tehnologia occidentală cu sisteme proprii, precum terminalele Kvadrat și Sprint (testate în cadrul exercițiilor Zapad-2025).

Totuși, analiștii militari subliniază că Rusia nu deține încă un echivalent real pentru constelația de sateliți a SpaceX, ceea ce lasă armata și populația civilă într-o vulnerabilitate tehnologică majoră.