A început procedura de achiziție pentru lucrările de reabilitare a tronsonului de caldarâm de pe strada 31 August 1989. Valoarea contractului și durata estimată a lucrărilor

A fost lansată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de reabilitare a tronsonului de caldarâm din strada 31 August 1989, în perimetrul str. Alexandr Pușkin și str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni. Valoarea estimată a contractului este de circa 26,2 milioane de lei, iar perioada de depunere a ofertelor va avea loc între 19 – 30 martie 2026, informează Primăria Chișinău.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a precizat că lucrările vor dura, în lipsa unor impedimente, circa 6 luni, de la desemnarea companiei de construcție.

Anterior, în luna februarie 2025, reprezentanții Ministerului Culturii au precizat că Primăria Chișinău, „cu bună știință”, ar tărăgăna procesul de reabilitare a tronsonului cu caldarâm din strada 31 august 1989.

Pe de altă parte, Ceban a declarat că „nu a fost un moft al Primăriei Chișinău faptul că, această porțiune nu este reabilitată după circa 3 ani. Guvernul, Ministerul Culturii, dar și alte structuri au tergiversat intenționat desfășurarea acestor lucrări”.

Drumului pavat cu piatră din sec. XIX a fost descoperit, la mijlocul lunii martie 2023, în timpul lucrărilor de reparație capitală de pe strada 31 August 1989. Potrivit specialiștilor Agenției Naționale Arheologice, prima pietruire a caldarâmului din centrul Chișinăului, de pe strada 31 august 1989, datează din 1868 – 1870 și a fost făcută în perioada mandatului lui Carol Schmidt. Pe 21 martie, angajații Agenției Naționale Arheologice (ANA) au demarat documentarea și studierea vechiului drum pavat.