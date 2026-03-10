Sondaj: În cazul unor alegeri, cinci formațiuni politice ar intra în Parlament

Potrivit unui sondaj realizat de compania iData, cinci partide politice ar accede în Parlament, în baza votului fără diasporă și stânga Nistrului.

Datele arată că Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 48,2% din voturile alegătorilor deciși, urmat de Partidul Socialiștilor din R. Moldova cu 21,1%.

În Parlament ar mai putea accede Mișcarea Alternativa Națională (7,3%), Partidul Nostru (7,2%) și Partidul Democrația Acasă (5,1%).

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.035 respondenți, cu o marjă de eroare de ±2,9%.