Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar

Europarlamentara Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate parlamentară, în urma solicitării de ridicare a acesteia, formulată oficial de procurorul general al PÎCCJ.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale” se arată într-un comunicat al instituției. Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată este europarlamentarul SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă.

Procurorii PÎCCJ au dispus „efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European”, pentru mai multe infracțiuni:

Potrivit comunicatului Parchetului instanței supreme, infracțiunile din dosarul penal sunt:

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;