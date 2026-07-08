Părintele Antonie va prelua oficial duminică funcția de mitropolit al Basarabiei

Înaltpreasfințitului Părinte Antonie va fi întronizat duminică, 12 iulie, în funcția de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Evenimentul va avea loc la încheierea Sfintei Liturghii oficiate la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău.

Slujba va fi prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de ierarhii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și de un numeros sobor de ierarhi și clerici din cuprinsul Patriarhiei Române. La acest moment istoric vor participa, de asemenea, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor publice și ai societății civile, precum și numeroși credincioși veniți de pe ambele maluri ale Prutului.

„Întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Antonie deschide un nou capitol în lucrarea pastorală, misionară și administrativă a Mitropoliei Basarabiei, fiind un prilej de întărire a comuniunii ecleziale și de reafirmare a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în spațiul dintre Prut și Nistru. Totodată, acest eveniment reprezintă o chemare la unitate în credință, la responsabilitate și la mărturisirea neîntreruptă a valorilor Evangheliei și a identității spirituale românești în Basarabia”, se arată în mesajul Mitropoliei.

Amintim că la 3 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat retragerea lui Petru Păduraru, iar noul mitropolit al Basarabiei a devenit episcopul Antonie de Bălți.