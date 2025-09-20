Partidul Nostru propune un nou model de afaceri: Cetățeanul vine cu ideea, statul garantează finanțarea și devin parteneri egali 50/50

Partidul Nostru propune un model economic revoluționar: cetățeanul vine cu ideea de business, statul îi garantează finanțarea în cadrul unui parteneriat egal 50/50, în care câștigă toți: și cetățeanul, și statul. Despre acest model a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la întâlnirea cu locuitorii din raionul Drochia. El a spus că ideea a fost inspirată din discuțiile cu oamenii din diaspora. Iar proiectul de lege respectiv deja este elaborat de Partidul Nostru, se arată într-un comunicat.

„Sunt mulți oameni fără „cumătru” în Guvern, Parlament sau alte instituții, fără bani suficienți, dar cu idei bune de business. Pentru ei am elaborat, împreună cu colegii din diaspora și juriștii, un proiect de lege revoluționar. Esența este simplă: cetățeanul prezintă un plan de afaceri, acesta este verificat și completat dacă e nevoie. Băncile nu dau credite fără gaj, iar dobânzile sunt cele mai mari din Europa, pentru că toate băncile din țară aparțin străinilor. De aceea propunem un parteneriat 50/50 între cetățean și stat. Cetățeanul vine cu ideea, statul garantează obținerea creditului și devin parteneri egali”, a explicat Renato Usatîi.

El a subliniat că cel mai important lucru este că în această formulă cetățeanul obține finanțare și, totodată, este protejat de birocrație și abuzurile organelor de control.

„Iar după 5–10 ani, cetățeanul își poate răscumpăra partea statului și devine proprietar unic. Statul oferă astfel oamenilor o pornire reală și corectă”, a declarat președintele Partidului Nostru.