PAS și Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, avertizați de CEC pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală

Ministrul mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de către Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Or acesta figurează pe lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare.

Decizia a fost luată ca urmare a unei reclamații depuse de Blocul electoral „Alternativa”, care a acuzat că Sergiu Lazarencu nu și-a suspendat activitatea în calitate de ministru al mediului și că ar fi utilizat resurse administrative în campania electorală.

Reprezentanții Blocului „Alternativa” au semnalat prezența lui Sergiu Lazarencu, pe 12 septembrie, la inaugurarea unei linii tehnologice pentru sortarea și reciclarea deșeurilor. În cadrul evenimentului, acesta a susținut un discurs în care a făcut referire la proiecte finanțate din fonduri publice, iar pe ecranele din spatele său apărea mențiunea funcției sale de ministru al mediului. Potrivit formațiunii, aceste acțiuni încalcă prevederile Codului Electoral, motiv pentru care a fost solicitată aplicarea unor sancțiuni mai severe, inclusiv excluderea sa din cursa electorală.

Totuși, ca urmare a examinării probelor, autoritatea electorală a decis să-i aplice un avertisment atât lui Sergiu Lazarencu, cât și Partidului Acțiune și Solidaritate.