Ion Ceban: PAS recurge la jocuri murdare și manipulări, fiind disperat că va pierdea majoritatea în viitorul Parlament

Partidul de la guvernare recurge la un șir de manipulări și „jocuri murdare” în raport cu oponenții săi, fiind disperat că după alegerile din 28 septembrie va pierde majoritatea în Parlament. Acuzațiile sunt făcute de Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, care precizează că și sondajele interne ale PAS arată un picaj pentru formațiune.

Ion Ceban susține că disperarea lor este alimentată și de zvonurile potrivit cărora PAS ar fi deja în căutarea unor viitori deputați din alte forțe pe care să-i atragă în jocurile creării unei majorități.

„Există certitudinea pe interior că nu obțin ei niciun fel de majoritate. Nu o să fie așa cum încearcă să sperie oamenii. Frica asta internă, toată manipularea publică, dezinformarea, chemarea la ură, dezbinarea, este, de fapt, alături de aceste zvonuri, mecanismul lor de a înțelege procesul politic. Asta e tot ce trebuie să știm despre PAS. După patru ani de făcut nimic și dus în dezastru în multe sectoare, iată că vor cu tot dinadinsul să convingă lumea, inclusiv pe intern, pentru ai lor, că se vor menține cu orice preț la guvernare. Nu va fi așa”, a declarat Ion Ceban în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța.

Partidul Acțiune și Solidaritate nu a comentat până acum acuzațiile făcute de Ion Ceban.