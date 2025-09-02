Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova

Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament.

Printre priorități se numără: reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, anularea imunității parlamentare, adoptarea unei noi Constituții și formarea unui guvern de profesioniști din toate partidele, inclusiv din cele extraparlamentare.

În domeniul social, partidul promite că nicio pensie nu va fi mai mică de 5000 de lei, alocații de 200.000 de lei la nașterea copilului, magazine și farmacii de stat în fiecare centru raional, precum și un meniu alimentar unic pentru toți elevii din țară și programe pentru întoarcerea medicilor acasă.

În plan economic, Partidul Nostru propune un nou model de parteneriat 50/50 între stat și cetățeni, crearea unei bănci de stat, reglementarea criptovalutelor după modelul Elveției, susținerea producătorilor autohtoni și reconstrucția întreprinderilor strategice precum „Calea Ferată a Moldovei”. De asemenea, partidul vrea construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și deschiderea unui aeroport de rezervă la Bălți sau Mărculești.

Pe dimensiunea justiției și securității, Partidul Nostru cere pedepse mai dure pentru corupție și traficul de droguri – de la 15 ani, lichidarea CNA și SIS, precum și crearea unui serviciu special „exclusiv în interesul țării și cetățenilor”.

Programul include și măsuri precum interzicerea propagandei LGBT în școli și anularea serviciului militar obligatoriu, prin trecerea acestuia exclusiv în bază de contract. Partidul Nostru pledează pentru neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, aderarea la Zona Schengen și introducerea votului electronic pentru toți cetățenii, inclusiv pentru a consulta cetățenii online pe teme majore pentru țară.

Toate obiectivele Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova pot fi consultate pe site-ul formațiunii www.partidulnostru.md (Detalii).

Ultimul sondaj de opinie publică arată că pentru Partidul Nostru sunt gata să voteze 11,8% din cetățenii cu drept de vot, formațiunea condusă de Renato Usatîi clasându-se astfel pe locul trei la intenția de vot.