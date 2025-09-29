PAS a învins, dar nu e sigur dacă Plaha a pierdut

Victoria PAS la alegerile parlamentare este incontestabilă, însă întrebarea rămâne: a pierdut cu adevărat „Plaha” sau doar și-a schimbat forma? Mulți se tem că în loc de o democrație consolidată, Republica Moldova riscă să se trezească într-o versiune „Euro-Plaha” – un regim care, deși proeuropean în discurs, poate repeta aceleași greșeli de autoritarism și abuzuri.

Rezultatele sunt clare: PAS deține majoritatea, chiar dacă a pierdut opt mandate față de legislativul anterior. Aproximativ jumătate din populație s-a prezentat la vot, iar dintre aceștia, doar o parte a susținut PAS. Victoria e reală, dar suportul popular rămâne fragil. Mesajul electoratului activ este pro-UE, însă există un electorat tăcut și nemulțumit, în special din cauza problemelor economice și sociale.

Campania PAS a fost construită aproape exclusiv pe frică – frica de război și de Kremlin, un instrument eficient, dar care riscă să lase în plan secund alte probleme structurale. Istoria ne arată că politica fricii este limitată, în timp ce politica speranței aduce rezultate durabile.

În același timp, există critici legate de abuzurile comise în campanie și în anii de guvernare: închiderea unor media, excluderea unor partide și marginalizarea opoziției incomode. Aceste practici pot eroda democrația și, mai devreme sau mai târziu, se pot întoarce împotriva celor aflați la putere – exact cum s-a întâmplat cu „Plaha”.

Societatea moldovenească este astăzi antagonizată și divizată. Discursul de campanie, care i-a împărțit pe cetățeni între „super-oameni” și „bâdle”, a creat o atmosferă toxică. Într-o democrație, fiecare vot contează la fel, iar guvernarea trebuie să reprezinte întreaga populație, nu doar electoratul propriu.

Mai mult, PAS și-a consolidat o imagine percepută ca arogantă și distantă, ceea ce alimentează nemulțumirea și frustrarea chiar în rândul simpatizanților. Într-o țară marcată de sărăcie și migrație masivă, cetățenii așteaptă respect, modestie și soluții concrete, nu dispreț sau superioritate.

Republica Moldova are nevoie urgentă de reconciliere socială, de o opoziție veritabilă și de o presă liberă. Dacă puterea actuală va guverna prin abuzuri și frică, riscul este să se treacă de la „Republica Plaha” la o „Republică Euro-Plaha” – un cerc vicios care ar putea distruge încrederea cetățenilor în democrație și în viitorul european.

Victoria PAS este un început, dar adevărata provocare abia acum începe: poate transforma această victorie în speranță reală și în stabilitate, sau va rămâne doar o guvernare a fricii?