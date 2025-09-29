PAS câștigă, dar Moldova rămâne pe muchie

Partidul PAS și-a păstrat majoritatea în Parlament, însă victoria nu garantează stabilitate. Analiza observatorilor internaționali subliniază că Moldova rămâne vulnerabilă la presiuni externe și interne, în contextul tensiunilor regionale și a influenței Rusiei. Guvernul proeuropean trebuie să gestioneze simultan provocările geopolitice și nemulțumirile sociale.

Prezența la vot a fost de doar 52%, indicând un sprijin limitat și o apatie electorală semnificativă. Comparativ cu scrutinul anterior, PAS a pierdut câteva mandate, ceea ce arată că majoritatea este fragilă și poate fi contestată prin blocaje parlamentare sau proteste ale opoziției.

Experții internaționali atrag atenția că un legislativ divizat poate fi teren pentru coruperea deputaților, inițiative controversate și destabilizare politică. Orice pas greșit ar putea afecta integritatea procesului democratic și încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Diaspora a jucat un rol decisiv în rezultatul scrutinului, ceea ce reflectă mobilizarea externă în favoarea PAS. În același timp, acest fapt accentuează diferențele între opțiunile alegătorilor din țară și cei din afara granițelor, semnalând o eventuală tensiune politică și socială.

Astfel, deși PAS a obținut majoritatea, Moldova rămâne o țară fragilă, cu risc de blocaje, proteste și presiuni externe. Următorii ani vor testa capacitatea guvernului de a menține stabilitate și de a continua reformele într-un mediu complex și tensionat.