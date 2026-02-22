PAS pregătește un proiect ca toate școlile din țară să treacă în subordinea Guvernului, din 2027

Guvernul ia în calcul o reformă majoră a sistemului educațional odată cu reforma administrativ-teritorială, care ar putea schimba subordonarea instituțiilor de învățământ. Un termen orientativ a fost anunțat de ministrul Educației, Dan Perciun, într-un interviu pentru publicația CU SENS.

Potrivit ministrului, autoritățile analizează posibilitatea centralizării sistemului educațional, astfel încât toate școlile să treacă în subordinea Ministerului Educației.

„În 2027, odată cu reforma teritorial administrativă, odată cu regândirea responsabilităților raioanelor, s-ar putea, noi de mult pregătim această schimbare, să centralizăm sistemul și să trecem toate școlile în subordinea Ministerului Educației, iar atunci noi vom deveni angajatori”, a declarat acesta.

Subiectul nu este nou. În noiembrie 2025, Dan Perciun anunța pentru prima dată public intenția de centralizare a sistemului educațional, însă fără a indica un termen concret de implementare. Ministrul argumenta atunci că o astfel de reformă ar elimina influențele politice ale consiliilor raionale și municipale asupra școlilor.

Inițiativa a stârnit însă critici la nivel local. La Primăria Chișinău, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a declarat că ceea ce a propus „ministrul este, de fapt, o măsură stalinistă, absolut stalinistă, se încearcă toată concentrarea în mâinile ministerului”.