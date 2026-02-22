JustițiePolitică

VIDEO: Polițiștii au depistat 18 persoane într-un loc de consum de droguri. Cinci reținuți

Polițiștii și procurorii sectorului Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au descins noaptea trecută într-un imobil din sector, unde ar fi fost organizată o speluncă destinată consumului de droguri.

Oamenii legii au depistat și identificat 18 persoane aflate în interior.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate multiple pachețele cu substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, acestea fiind transmise pentru expertizare.

Cu suportul mascaților din BPDS “Fulger” au fost reținute cinci persoane suspectate de organizarea și întreținerea speluncii.

Acțiunile procesual-penale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

