Jocurile Olimpice de iarnă se încheie cu o ceremonie spectaculoasă la Verona

După două săptămâni pline de competiții și emoții, Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se apropie de final, iar organizatorii pregătesc o ceremonie de închidere de excepție în cadrul impresionant al Arenei din Verona, oraș celebru pentru drama „Romeo și Julieta”.

Finala de hochei masculin marchează încheierea competițiilor.

Evenimentele sportive au debutat pe 4 februarie, cu competițiile de curling, cu două zile înainte de ceremonia oficială de deschidere. Duminică, finala de hochei masculin dintre Statele Unite și Canada va fi ultimul meci, punând punct competițiilor olimpice după două săptămâni intense.

Ceremonia de închidere, programată să înceapă la ora 21:00, va celebra în mod tradițional parada sportivilor și stingerea vasului olimpic, dar va aduce și un omagiu unic frumuseții italiene și artei. Dacă ceremonia de deschidere a fost organizată simultan în patru locații pentru a unifica Jocurile răspândite geografic, închiderea va avea loc central, în Verona, accentuând legătura dintre sport și cultură.

„Frumusețea în acțiune”: un omagiu adus artelor italiene

Tema ceremoniei este intitulată „Frumusețea în acțiune”, iar organizatorii subliniază că aceasta va combina dans, muzică, cinematografie, arhitectură și sport, într-o coregrafie unică menită să ofere spectatorilor o experiență completă și emoțională.

„Frumusețea nu va fi doar arătată, ci experimentată, împărtășită și simțită. Ne dorim ca publicul să fie parte integrantă a unei povești care combină emoția și reflecția, trupul și sufletul”, a declarat Maria Laura Iascone, directoarea ceremoniilor de la Milano-Cortina 2026.

Printre numele confirmate pentru spectacole se numără Roberto Bolle, unul dintre cei mai renumiți dansatori clasici din lume, și Achille Lauro, cântăreț pop originar din Verona. Aceștia vor contribui la transformarea ceremoniilor într-o adevărată fuziune între tradiție, artă și performanță sportivă.

Jocurile au fost un succes și un model sustenabil

Președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a evidențiat succesul acestei ediții, care a fost cea mai răspândită geografic din istorie. „Aceste Jocuri sunt și au fost cu adevărat un succes în noul mod sustenabil de a face lucrurile. Au depășit toate așteptările și asta trebuie să ne amintim”, a declarat Coventry.

Predarea drapelului olimpic către Franța 2030

La finalul ceremoniei, drapelul olimpic va fi predat oficial Alpilor francezi, gazdele Jocurilor Olimpice de iarnă din 2030. Segmentul dedicat Franței va fi marcat de lumina ca temă centrală, combinând muzică live, spectacole cu artiști și sportivi, precum și proiecții video, oferind publicului o avanpremieră a ceea ce va urma în 2030.

Un eveniment care combină sport și cultură

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 nu este doar un simplu eveniment festiv, ci o punte între sport, cultură și tradiție italiană, care reflectă armonia între performanța atletica și expresia artistică, consolidând imaginea Italiei pe scena internațională și oferind spectatorilor un spectacol memorabil.

Aceasta marchează astfel finalul unei ediții de neuitat, unde sportul și arta s-au unit pentru a celebra excelența și frumusețea mișcării umane.