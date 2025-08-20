PAS „scoate dosare din sertare” pentru a-și șantaja potențialii parteneri de alianță

Renato Usatîi este victima unui șantaj pus la cale de partidul de la putere, care „scoate dosare din sertare” pentru a-și putea ține „în stare de vulnerabilitate” potențialii parteneri de alianță în viitorul Parlament. Despre acest lucru vorbește fostul șef adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciubotaru, care susține că asemenea scenarii au un caracter strict electoral.

„Sunt niște dosari adormite. Sunt vulcani adormiți, care pot erupe în orice moment. Domnul Usatîi este aparent un candidat sau un concurent cu șanse, atunci, eu cred, că PAS se pregătește de alianțe. Au nevoie de pârghii în alianță. Practic, Usatâi era unicul despre care nu se știa că au existat dosare active. Și pe mine nu mă miră deloc că cineva a deschis sertarul și a găsit persoana potrivită. Domnul Usatîi poate fi felicitat pentru faptul că PAS-ul vede în el un potențial partener de alianță guvernamentală, dar în condițiile pe care o să le dicteze PAS-ul, prin intermediul dosarului penal, de care ei și-au amintit”, a declarat Cristina Ciubotaru în cadrul unei emsiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța.

Amintim că Renato Usatîi a acuzat un grup de deputați PAS și un judecător că ar fi anulat, într-o ședință secretă, o ordonanță de scoatere de sub urmărire penală pe numele liderului formațiunii „Partidul Nostru”.

În replică, deputatul PAS Radu Marian a declarat după aceste acuzații că Usatîi încearcă să fie băgat în seamă prin răspândirea „acestor minciuni ridicole”.