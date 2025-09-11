PAS și PSRM, „suveraniști de ocazie”? Dungaciu: „Tentativa PAS de a deveni suveranist a fost caraghioasă”

Partidele mari din Republica Moldova au încercat să își asume discursul suveranist, dar analistul Dan Dungaciu susține că aceste încercări nu au credibilitate. PAS este prea legat de Uniunea Europeană, iar PSRM prea dependent de Moscova pentru a fi „autentici suveraniști”.

În ultimii ani, „suveranismul” a devenit un termen la modă în politica europeană, iar Republica Moldova nu face excepție. Însă încercările partidelor mari de a-l adopta par mai degrabă forțate.

„Tentativa PAS de a deveni suveranist prin Marșul Suveranității a fost caraghioasă”, afirmă Dan Dungaciu. În timp ce partidul de guvernământ celebra 35 de ani de la Declarația de Suveranitate, liderii săi se pregăteau să se întâlnească cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. „Ideea de suveranism nu prea ține în portofoliul politic al PAS-ului”, conchide analistul.

Pe de altă parte, Igor Dodon a încercat încă de la început să se prezinte ca apărător al suveranității. Însă proiectul său politic a fost, de fapt, conceput de strategii ruși. „Rușii au înțeles că un partid al minorităților nu e viabil. Au creat PSRM ca partid suveranist, bazat pe ideea că unirea cu România sau integrarea europeană ar periclita suveranitatea”, explică Dungaciu.

Astfel, atât PAS cât și PSRM revendică discursul suveranist, dar fără autenticitate. PAS este „prea lipit de Bruxelles”, iar PSRM „prea legat de Moscova”. Concluzia lui Dungaciu este clară: „Un suveranist autentic în Moldova nu trebuie să fie nici cu rușii, nici cu românii, nici cu Estul, nici cu UE. PAS și Dodon nu pot face asta.”